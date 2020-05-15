Томас Бах: рано говорить об ограничении числа зрителей на трибунах Олимпиады
Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что об ограничениях на количество зрителей на Олимпийских играх в Токио говорить рано.
«Важно провести Игры в Токио в безопасных условиях, рекомендации ВОЗ играют важную роль. Будем ли мы сокращать количество зрителей, будет зависеть от того, как всё будет выглядеть через год. Сейчас слишком рано говорить о том, что мы будем ограничивать количество зрителей на Играх в Токио», — приводит слова Баха «Р-Спорт».
Олимпийские игры в Токио должны были состояться в августе 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса они перенесены на 2021 год и должны пройти с 23 июля по 8 августа 2021 года. Это первые в новейшей истории Игры, которые не пройдут в положенный срок.
Квалификация на Олимпийские игры в Токио пройдёт с 29 июня по 4 июля 2021 года
- 15 мая 2020
-
06:29
- 13 мая 2020
-
10:51
- 9 мая 2020
-
09:46
- 8 мая 2020
-
13:54
- 28 апреля 2020
-
09:25
- 21 апреля 2020
-
22:07
- 19 апреля 2020
-
19:47
- 18 апреля 2020
-
19:21
- 16 апреля 2020
-
18:19
- 15 апреля 2020
-
22:33
-
15:51
-
15:37
-
15:26
- 13 апреля 2020
-
09:42
- 11 апреля 2020
-
00:20
- 10 апреля 2020
-
15:23
- 4 апреля 2020
-
01:00
- 3 апреля 2020
-
12:55
- 31 марта 2020
-
09:49
- 30 марта 2020
-
23:50
-
20:07
-
15:22
-
14:40
- 29 марта 2020
-
06:43
- 28 марта 2020
-
09:39
-
00:42
- 27 марта 2020
-
23:09
-
18:45
-
10:38
- 26 марта 2020
-
11:43
-
11:15
-
10:30
-
00:56
- 25 марта 2020
-
21:32
-
20:14
Партнерский контент