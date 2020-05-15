Томас Бах: рано говорить об ограничении числа зрителей на трибунах Олимпиады

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что об ограничениях на количество зрителей на Олимпийских играх в Токио говорить рано.

«Важно провести Игры в Токио в безопасных условиях, рекомендации ВОЗ играют важную роль. Будем ли мы сокращать количество зрителей, будет зависеть от того, как всё будет выглядеть через год. Сейчас слишком рано говорить о том, что мы будем ограничивать количество зрителей на Играх в Токио», — приводит слова Баха «Р-Спорт».

Олимпийские игры в Токио должны были состояться в августе 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса они перенесены на 2021 год и должны пройти с 23 июля по 8 августа 2021 года. Это первые в новейшей истории Игры, которые не пройдут в положенный срок.