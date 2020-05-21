Виталий Мутко призвал не умничать в вопросе отмены Олимпиады

Бывший глава Минспорта РФ Виталий Мутко прокомментировал возможную отмену летних Олимпийских игр в Токио. Ранее глава МОК Томас Бах сказал, что Игры, которые уже перенесли на лето 2021 года, нельзя будет перенести ещё раз и можно будет только отменить.
«Я думаю, нам всем умничать не надо, есть МОК, есть оргкомитет, есть содействующие комитеты спортсменов, которые сейчас должны все сесть, закрыться или в онлайн-режиме всё это обсуждать», — приводит слова Мутко «РБК-Спорт».
По его словам, многое будет зависеть от того, когда и как Япония выйдет из карантина по коронавирусу.
«Это первая тема, которую нужно понимать. Также нужно смотреть с точки зрения готовности инфраструктуры.
Все страны сейчас находятся в разном положении, где-то вирус идёт на спад, что-то открывается, где-то, наоборот, страны подходят к пику. Поэтому тут надо смотреть на готовность спортсменов, чтобы не получилось так, что один готов, а второй нет.
Если делать в телевизионном формате, без зрителей, то это немножко нарушает дух искусства игр. Поэтому все эти три фактора нужно учитывать», — добавил он.
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