Виталий Мутко призвал не умничать в вопросе отмены Олимпиады

Бывший глава Минспорта РФ Виталий Мутко прокомментировал возможную отмену летних Олимпийских игр в Токио. Ранее глава МОК Томас Бах сказал, что Игры, которые уже перенесли на лето 2021 года, нельзя будет перенести ещё раз и можно будет только отменить.

«Я думаю, нам всем умничать не надо, есть МОК, есть оргкомитет, есть содействующие комитеты спортсменов, которые сейчас должны все сесть, закрыться или в онлайн-режиме всё это обсуждать», — приводит слова Мутко «РБК-Спорт».

По его словам, многое будет зависеть от того, когда и как Япония выйдет из карантина по коронавирусу.

«Это первая тема, которую нужно понимать. Также нужно смотреть с точки зрения готовности инфраструктуры.

Все страны сейчас находятся в разном положении, где-то вирус идёт на спад, что-то открывается, где-то, наоборот, страны подходят к пику. Поэтому тут надо смотреть на готовность спортсменов, чтобы не получилось так, что один готов, а второй нет.

Если делать в телевизионном формате, без зрителей, то это немножко нарушает дух искусства игр. Поэтому все эти три фактора нужно учитывать», — добавил он.