Японский эпидемиолог предсказал окончательную отмену Олимпиады в Токио

Один из ведущих эпидемиологов Японии Кэнтаро Ивата предположил, что летние Олимпийские игры в Токио из-за пандемии коронавируса так и не удастся провести. Напомним, изначально Игры должны были пройти в июле-августе 2020 года, но их перенесли на те же даты в 2021 году.
«Во-первых, Япония должна победить коронавирус, во-вторых, вирус должен быть подавлен в других странах. Выполнить первое условие до следующего года, может быть, удастся. Второе условие? По этому поводу я настроен очень пессимистично.
В Олимпиаде принимают участие много людей из разных стран, что не очень соответствует тем условиям, в которых мы сейчас находимся и, скорее всего, продолжим находиться в следующем году. Я думаю, что на данный момент это (отмена Игр. — Прим. «Чемпионата») наиболее вероятный сценарий», — приводит слова специалиста «РБК-Спорт».
- 1 июня 2020
-
16:37
- 25 мая 2020
-
15:08
- 22 мая 2020
-
09:58
- 21 мая 2020
-
16:19
-
09:39
- 15 мая 2020
-
06:29
- 13 мая 2020
-
10:51
- 9 мая 2020
-
09:46
- 8 мая 2020
-
13:54
- 28 апреля 2020
-
09:25
- 21 апреля 2020
-
22:07
- 19 апреля 2020
-
19:47
- 18 апреля 2020
-
19:21
- 16 апреля 2020
-
18:19
- 15 апреля 2020
-
22:33
-
15:51
-
15:37
-
15:26
- 13 апреля 2020
-
09:42
- 11 апреля 2020
-
00:20
- 10 апреля 2020
-
15:23
- 4 апреля 2020
-
01:00
- 3 апреля 2020
-
12:55
- 31 марта 2020
-
09:49
- 30 марта 2020
-
23:50
-
20:07
-
15:22
-
14:40
- 29 марта 2020
-
06:43
- 28 марта 2020
-
09:39
-
00:42
- 27 марта 2020
-
23:09
-
18:45
-
10:38
- 26 марта 2020
-
11:43