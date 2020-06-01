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Японский эпидемиолог предсказал окончательную отмену Олимпиады в Токио

Японский эпидемиолог предсказал окончательную отмену Олимпиады в Токио
Олимпиада 2020 0

Один из ведущих эпидемиологов Японии Кэнтаро Ивата предположил, что летние Олимпийские игры в Токио из-за пандемии коронавируса так и не удастся провести. Напомним, изначально Игры должны были пройти в июле-августе 2020 года, но их перенесли на те же даты в 2021 году.

«Во-первых, Япония должна победить коронавирус, во-вторых, вирус должен быть подавлен в других странах. Выполнить первое условие до следующего года, может быть, удастся. Второе условие? По этому поводу я настроен очень пессимистично.

В Олимпиаде принимают участие много людей из разных стран, что не очень соответствует тем условиям, в которых мы сейчас находимся и, скорее всего, продолжим находиться в следующем году. Я думаю, что на данный момент это (отмена Игр. — Прим. «Чемпионата») наиболее вероятный сценарий», — приводит слова специалиста «РБК-Спорт».

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