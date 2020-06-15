Кандидат в губернаторы Токио намерен отменить Олимпиаду в случае победы на выборах
Таро Ямамото, бывший актёр, ныне возглавляющий партию Reiwa Shinsengumi, объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост губернатора Токио (Япония), сообщает Bloomberg.
Сообщается, что главным пунктом его программы в случае победы на выборах станет отмена летних Олимпийских игр в Токио. Он считает, что деньги, которые будут потрачены на проведение Олимпиады, могут быть использованы более рационально в другой сфере.
Выборы губернатора в Токио состоятся 5 июля. Нынешний губернатор Юрико Коикэ также выдвинула свою кандидатуру.
Из-за пандемии коронавируса Олимпийские игры в Токио, которые должны были пройти с 24 июля по 9 августа, были перенесены на следующее лето и пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.
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