Кандидат в губернаторы Токио намерен отменить Олимпиаду в случае победы на выборах

Таро Ямамото, бывший актёр, ныне возглавляющий партию Reiwa Shinsengumi, объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост губернатора Токио (Япония), сообщает Bloomberg.

Сообщается, что главным пунктом его программы в случае победы на выборах станет отмена летних Олимпийских игр в Токио. Он считает, что деньги, которые будут потрачены на проведение Олимпиады, могут быть использованы более рационально в другой сфере.

Выборы губернатора в Токио состоятся 5 июля. Нынешний губернатор Юрико Коикэ также выдвинула свою кандидатуру.

Из-за пандемии коронавируса Олимпийские игры в Токио, которые должны были пройти с 24 июля по 9 августа, были перенесены на следующее лето и пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.