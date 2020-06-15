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Кандидат в губернаторы Токио намерен отменить Олимпиаду в случае победы на выборах

Кандидат в губернаторы Токио намерен отменить Олимпиаду в случае победы на выборах
Олимпиада 2020 0

Таро Ямамото, бывший актёр, ныне возглавляющий партию Reiwa Shinsengumi, объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост губернатора Токио (Япония), сообщает Bloomberg.

Сообщается, что главным пунктом его программы в случае победы на выборах станет отмена летних Олимпийских игр в Токио. Он считает, что деньги, которые будут потрачены на проведение Олимпиады, могут быть использованы более рационально в другой сфере.

Выборы губернатора в Токио состоятся 5 июля. Нынешний губернатор Юрико Коикэ также выдвинула свою кандидатуру.

Из-за пандемии коронавируса Олимпийские игры в Токио, которые должны были пройти с 24 июля по 9 августа, были перенесены на следующее лето и пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.

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