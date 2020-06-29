Большинство жителей Токио выступили против проведения уже перенесённой Олимпиады
Более половины жителей Токио высказались против проведения в столице Японии Олимпийских игр, которые ранее из-за пандемии коронавируса перенесли с 2020 на 2021 год. Об этом сообщает «Российская газета», ссылаясь на сообщение агентства Kyodo, воспользовавшегося данными местных социологов.
В опросе приняли участие 1030 человек в возрасте от 18 до 72 лет. Мнения столичных жителей разделились так: против Олимпиады высказались 51,7% опрошенных, за — 46,3%, ещё 2% не смогли определиться с ответом.
Напомним, изначально планировалось, что летняя Олимпиада в Токио пройдёт с 24 июля по 9 августа 2020 года, но по решению, утверждённому Международным олимпийским комитетом, её перенесли на те же даты в 2021 году.
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