Валуев предложил провести Олимпиаду — 2032 в Москве или Санкт-Петербурге

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев считает Россию готовой принять очередные Олимпийские игры.



«Безусловно, Москва должна проявить инициативу по проведению летней Олимпиады 2032 года. У столицы есть все шансы.



Я даже думаю, что попробовать побороться за проведение Олимпиады должен мой родной город, Санкт-Петербург. Почему нет? У Санкт-Петербурга отличное географическое положение: есть морское сообщение, удобное для прибытия участников и гостей Олимпиады. Инфраструктура города тоже более удобна. Столица может быть парализована столь масштабным мероприятием», – цитирует Валуева »Общественная служба новостей".



Олимпийские игры на территории России проходили дважды: летняя Олимпиада в Москве (1980) и зимняя — в Сочи (2014).

