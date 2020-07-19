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Валуев предложил провести Олимпиаду — 2032 в Москве или Санкт-Петербурге

Валуев предложил провести Олимпиаду — 2032 в Москве или Санкт-Петербурге
Олимпиада 2020 0

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев считает Россию готовой принять очередные Олимпийские игры.

«Безусловно, Москва должна проявить инициативу по проведению летней Олимпиады 2032 года. У столицы есть все шансы.

Я даже думаю, что попробовать побороться за проведение Олимпиады должен мой родной город, Санкт-Петербург. Почему нет? У Санкт-Петербурга отличное географическое положение: есть морское сообщение, удобное для прибытия участников и гостей Олимпиады. Инфраструктура города тоже более удобна. Столица может быть парализована столь масштабным мероприятием», – цитирует Валуева »Общественная служба новостей".

Олимпийские игры на территории России проходили дважды: летняя Олимпиада в Москве (1980) и зимняя — в Сочи (2014).

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