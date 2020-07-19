Лев Лещенко: во время Олимпиады-80 в магазинах появились все продукты. Повеяло Западом

Народный артист РСФСР Лев Лещенко вспомнил атмосферу, царившую во время проведения Олимпиады 1980 года в Москве.



«Были выдающиеся коллективы, которые там танцевали. Была мощная палитра народного творчества. Достаточно яркое массовое представление. Сейчас такое уже невозможно сделать, только за счёт ресурсов государства.



Москва была практически пустой, в магазинах появились все продукты. Кока-кола появилась. Повеяло Западом», — цитирует Лещенко официальный сайт телерадиокомпании «Звезда».



Сегодня, 19 июля, исполняется 40 лет со дня открытия Олимпийских игр в Москве. Лещенко в дуэте с Татьяной Анциферовой исполнил главную песню церемонии закрытия московской Олимпиады — «До свиданья, Москва!». Именно под эту песню многочисленные зрители увидели улетающего олимпийского Мишку.

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