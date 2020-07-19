Треть японцев считает, что Олимпиаду в Токио стоит отменить

Лишь 23,9 % жителей Японии выступают за проведение Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио, которые запланированы на лето следующего года. Об этом свидетельствует опрос Kyodo News. Ранее Игры были перенесены на год из-за пандемии коронавируса.



В то время 36,4 % опрошенных считают, что Олимпиаду следует вновь перенести — по их мнению, и через год ситуация с коронавирусом не стабилизируется на столько, чтобы проводить столь масштабное мероприятие.



33,7 % респондентов общенационального опроса считают, что Игры и вовсе стоит отменить. Среди причин называют рост расходов правительства на проведение Олимпиады и позиция граждан по противодействию коронавирусу — по их мнению правительство должно уделять первоочередное внимание именно борьбе с вирусом, а не каким-либо развлекательным мероприятиям.



В целом более половины японцев остались недовольны действиями правительства, направленными на борьбу с COVID-19.

Напомним, изначально планировалось, что летняя Олимпиада в Токио пройдёт с 24 июля по 9 августа 2020 года, но по решению, утверждённому Международным олимпийским комитетом, её перенесли на те же даты в 2021 году.