Смирнов: Брежнев якобы писал записку о том, что СССР нужно отказаться от Олимпиады-80

Почётный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Виталий Смирнов рассказал, при каких условиях руководство СССР планировало проведение летних Олимпийских игр в Москве 1980 года.



«У нынешнего поколения впечатление, что величайшим событием был Всемирный фестиваль молодежи, так это и было. Ведь именно тогда, в 1957 году, впервые в Советский Союз приехало огромное количество людей из-за рубежа. А на самом деле их было всего 34 тысячи. А на московской Олимпиаде уже сотни тысяч. Когда говорят о том, что московская Олимпиада послужила толчком к тем событиям, которые последовали через пять лет, я не сторонник преувеличивать, но я и не стал бы этого отрицать.



Олимпийские игры были образованием и для наших высших руководителей. Обязательства дали — их надо выполнять. Потому что правительство любой страны, которая проводит Олимпиаду, даёт гарантии. Не может спортивная организация гарантировать вопросы безопасности, визовой поддержки, допуска и так далее. Это государство даёт. И наше тоже такие гарантии предоставило. Но когда наши руководители поняли, что им придётся приглашать одиозные на то время страны, с которыми не поддерживали дипломатические отношения, — это Южная Африка, Южная Корея, это Израиль, Чили и так далее, — появились сомнения… И тогда они впервые столкнулись со словом «нет».



Как действовал Брежнев в той истории? Якобы он написал записку о том, что стоит отказаться от Олимпиады. Я этого не видел и не знал. Новиков (заместитель председателя Совета министров СССР, председатель оргкомитета Олимпиады-80. — Прим. „Чемпионата“), который был очень близок к Брежневу, они вместе росли, жили, он никогда со мной об этом не говорил. Думаю, если и была такая записка, якобы её видели в архивах, то она больше была игрой. Им всем тоже хотелось показать, что мы наверху, прорвались и так далее. А к Брежневу попасть было невозможно. Павлов ни разу не сидел в правительственной ложе вместе с ними. Там дистанция была чудовищная», — цитирует Смирнова «Комсомольская правда».

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