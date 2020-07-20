Первый канал покажет церемонии открытия и закрытия Олимпиады-80

В 40-летний юбилей Олимпиады-80 Первый канал покажет церемонии открытия и закрытия первых Олимпийских игр, проведённых на территории России. Об этом сообщается в официальном пресс-релизе телеканала.
Среди прочего в эфире будет показано торжественное зажжение чаши Олимпийского огня в Лужниках с участием олимпийских чемпионов Виктора Санеева и Сергея Белова на открытии. Также зрители увидят минуты прощания с Олимпиадой, улетающего мишку, «живое панно» и песню «До свиданья, Москва» в исполнении Льва Лещенко и Татьяны Анциферовой — всё это было на церемонии закрытия Игр.
Исходя из программы телепередач Первого канала, трансляция церемонии открытия начнётся 1 августа в 11:20 мск. Церемония закрытия — в 16:45 мск. В 13:30 в эфир выйдет двухсерийный фильм «О спорт, ты — мир!» Юрия Озерова, Бориса Рычкова и Федора Хитрука.
1 августа в 10:15 на Первом канале начнётся фильм «Больше, чем спорт», который рассказывает о подготовке и проведении XXII летних Олимпийских Игр в Москве.
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