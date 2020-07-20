Владимир Сальников: впечатления от Олимпиады-80 — это чистота на улицах и продукты

Четырёхкратный олимпийский чемпион ныне президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников рассказал об эмоциях, которые он испытал во время участия в летних Олимпийских играх — 1980 в Москве.
«Грандиозные события, которые мы до сих пор хорошо помним. Конечно, Олимпиада — это событие экстраординарное, событие, к которому все готовились. Впечатления от Москвы были самые красочные: чистота на улице, спортивные сооружения, продукты и так далее… Ну и конечно, бассейн „Олимпийский“ — настоящее наследие Олимпиады, которое, увы, не дожило до 40-летия Игр. Впрочем, говорят, что он так или иначе возродится.
У нас была великолепная команда, с которой мы вместе проводили много времени. И мы готовились не просто выступать, но и выигрывать. Сергей Фесенко выступил первопроходцем — своей очень важной победой он, что называется, „открыл ворота“. Его успех дал большой импульс всем остальным. Конечно, все верили в свои силы, но пример товарища по команде лишь добавил уверенности», — заявил Сальников во время онлайн-конференции «Россия Сегодня».
По итогам Олимпиады-80 советские пловцы стали обладателями восьми золотых, девяти серебряных и пяти бронзовых медалей. Сам Сальников стал трёхкратным олимпийским чемпионом Игр в Москве, ещё одну золотую медаль Олимпиады он выиграл восемь лет спустя в Сеуле.
Напомним, вчера 19 июля, исполнилось 40 лет со дня открытия Олимпийских игр в Москве.
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