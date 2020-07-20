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Фесенко: к призовым за медали Олимпиады-80 добавил своих денег и купил «Жигули»

Фесенко: к призовым за медали Олимпиады-80 добавил своих денег и купил «Жигули»
Олимпиада 2020 / Плавание 0

Советский пловец Сергей Фесенко рассказал, на что потратил призовые, полученные за успешное выступление на летних Олимпийских играх 1980 года в Москве.

«Если говорить о цифрах, то за золото полагалось 6 тысяч рублей, а за серебро — 4 тысячи. Из пних следовали вычеты — подоходный, за бездетность, в фонд мира и что-то ещё. Я добавил своих денег и купил шестую модель „Жигули“. Был очень горд этим. Получил право купить её без очереди», — рассказал Фесенко во время онлайн-конференции «Россия Сегодня».

По итогам Олимпиады-80 советские пловцы стали обладателями восьми золотых, девяти серебряных и пяти бронзовых медалей. Сам Сальников стал трёхкратным олимпийским чемпионом. Сам Фесенко стал обладателем золота (200 метров баттерфляем) и серебра (400 метров комплексным стилем).

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