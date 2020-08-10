Россия бы выиграла 21 золото и стала 4-й в общем зачёте, если бы Игры в Токио состоялись

Если бы летние Олимпийские игры в Токио состоялись бы в положенные сроки (23 июля — 8 августа 2020 года), то команда олимпийских атлетов из России могла бы завоевать 21 золотую медаль и занять четвертое место в общекомандном зачете (после сборных США, Китая и Японии). Таковы результаты виртуального анализа, проведённого российским новостным агентством «Весь спорт».
По мнению аналитиков агентства, чаще всех победы праздновали бы российские борцы – шесть раз. Три золота прогнозировались борцам вольного стиля, два – греко-римского, одно по женской борьбе (у Натальи Воробьёвой). У гимнастов – три победы, при этом у Никиты Нагорного и Артура Далалояна – по два золота (одно командное). По две победы должны были одержать пловцы, «художницы», фехтовальщицы и синхронистки, по одной – представители волейбола, легкой атлетики, пулевой стрельбы и бокса. Также команда олимпийских атлетов из России завоевала бы медали в гребле на каноэ, велотреке, прыжках в воду, гандболе, дзюдо, тхэквондо и пляжном волейболе. Всего на счету сборной России 59 медалей — 21 золотая, 18 серебряных и 20 бронзовых.
Американцы в упорной борьбе с китайцами первенствовали бы в общекомандном зачёте со 100 наградами: 37 золотыми, 32 серебряными и 31 бронзовой. У конкурентов из Китая – 36-25-25, у хозяев соревнований японцев — 30-27-22. При этом россияне, если верить агентству, должно были обойти сильные команды Великобритании (16-22-19) и Австралии (16-13-16).
В феврале этого года американская компания Gracenote, принадлежащее Nielsen Holdings, уже публиковала свой прогноз на летнюю Олимпиаду-2020 (чьё проведение было тогда ещё под вопросом). По её мнению, Игры должна выиграть сборная США (47 побед — 117 медалей), вторыми будут китайцы (42-87), третьими японцы (28-64), четвертыми — россияне (25-67), пятыми спортсмены Австралии (17-45) и Нидерландов (16-44). Британцам же прогнозировалось только седьмое место (15-44). Впрочем, к данным Gracenote стоит относиться спокойно: перед Играми-2016 в Рио россиянам отводилась всего лишь шестая строчка с 42 медалями: 15 золотых, 12 серебряных и 15 бронзовых наград. На самом деле наша команда заняла четвертое место с 55 наградами (19-17-19).
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