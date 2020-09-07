Вице-президент МОК: Олимпиада в Токио состоится вне зависимости от коронавируса

Вице-президент Международного олимпийского комитета (МОК) Джон Коутс заверил, что летние Олимпийские игры в Токио состоятся вне зависимости от ситуации с коронавирусом. Напомним, изначально Игры должны были пройти в июле — августе 2020 года, но из-за пандемии коронавируса их перенесли на 2021 год.

«Олимпиада пройдёт — с коронавирусом или без него. Игры начнутся 23 июля 2021 года. Это будут Игры, победившие COVID-19, свет в конце тоннеля.

В некоторых странах ситуация с пандемией будет под контролем, в некоторых — нет. На Олимпиаду приедут спортсмены и из тех, и из других стран. Перед принимающей стороной будет стоять серьёзная задача», — цитирует чиновника AFP.

Ранее глава Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Витольд Банька пригрозил США отстранением от Олимпиады.