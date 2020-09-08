Японская чиновница призвала провести Олимпиаду в Токио любой ценой

Японский министр по делам Олимпиады и Паралимпиады Сэйко Хасимото заявила, что летние Олимпийские игры в Токио должны быть проведены во что бы то ни стало, даже несмотря на угрозу распространения коронавирусной инфекции. Напомним, изначально Игры должны были пройти в июле-августе 2020 года, но из-за пандемии коронавируса их перенесли на 2021 год.

«Все люди, которые имеют отношение к Играм, работают вместе и ведут подготовку. То же самое касается и спортсменов, которые прилагают значительные усилия в нынешних обстоятельствах. Мы должны провести Олимпиаду любой ценой», — приводит слова чиновницы Kyodo.

Ранее вице-президент Международного олимпийского комитета (МОК) Джон Коутс заверил, что летние Олимпийские игры в Токио состоятся вне зависимости от ситуации с коронавирусом.