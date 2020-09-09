Бах: МОК по-прежнему нацелен на успешное и безопасное проведение Олимпиады в Токио

Сегодня, 9 сентября, по окончании заседания исполкома Международного олимпийского комитета президент организации Томас Бах провёл пресс-конференцию.

«В ближайшие несколько недель нам предстоит обсудить меры противодействия COVID-19. Мы по-прежнему нацелены обеспечить безопасность и успешно провести Олимпийские игры в Токио в следующем году. Мы продолжим следовать принципам, на которых были основаны все наши решения, главный из которых — организовать безопасную обстановку на Олимпиаде для всех причастных», — приводит слова Баха пресс-служба МОК в «Твиттере».

Напомним, Олимпийские игры в Токио должны были пройти в июле-августе 2020 года, но из-за пандемии коронавируса были перенесены на 2021 год.