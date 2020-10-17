Премьер-министр Японии: проведение ОИ докажет, что человечество справилось с коронавирусом

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга заявил, что мировому сообществу будет важно успешно провести Олимпийские игры в Токио. По мнению Суги, проведение соревнований ознаменует победу над коронавирусом.
«Хочу, чтобы Олимпийские игры состоялись в 2021 году. Это станет доказательством, что человечество сумело справиться с вирусом», — цитирует Сугу Kyodo.
Олимпийские игры в Токио должны были проходить в 2020 году. Но из-за пандемии коронавируса соревнования перенесли на следующий год. Теперь они запланированы на 23 июля – 8 августа.
При этом ходили слухи, согласно которым организаторы могут вновь перенести или отменить соревнования из-за ухудшающейся ситуации. В Японии уверены, что отмена Олимпиады приведёт к огромным финансовым потерям и негативным последствиям.
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