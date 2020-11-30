Источник: организаторы ОИ в Токио потратят почти $ 1 млрд на антикоронавирусные меры

Организаторы летних Олимпийских игр в Токио дополнительно потратят $ 960 млн — во столько оргкомитет оценил траты на антикоронавирусные меры, о чём стало известно Kyodo.

Эта сумма включает в себя траты на создание системы тестирования, учреждения здравоохранения, покупку оргкомитетом дополнительного медицинского оборудования. Другие затраты оргкомитет понесёт в связи с охраной олимпийских объектов, арендой необходимого оборудования и дополнительной оплатой труда.

Организаторы надеются собрать необходимую сумму за счёт спонсорских взносов и страховых выплат. Сообщается, что оргкомитет, власти Японии и другие сопутствующие службы и ведомства представят отчёт об антикоронавирусных мерах на ОИ 2 декабря.

Ранее стало известно, что летние Олимпийские игры в Токио перенесены на 2021 год из-за пандемии коронавирусной инфекции.