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В Японии решили пускать иностранцев на Олимпиаду без обязательной вакцинации

В Японии решили пускать иностранцев на Олимпиаду без обязательной вакцинации
Олимпиада 2020 0

Власти Японии решили разрешить иностранцам посетить Олимпиаду в Токио без обязательной вакцинации от коронавируса и без обязательно карантина, но при условии, что въезжающие предоставят отрицательные тесты на COVID-19 и загрузят приложение для отслеживания. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на Nikkei Business daily.

Также сообщается, что Япония не будет ограничивать туристов в использовании систем общественного транспорта. В соответствии с текущими ограничениями, введёнными в Японии для сдерживания распространения коронавируса, путешественники должны самоизолироваться в течение 14 дней по прибытии, а также пользоваться приложением для отслеживания контактов.

Изначально летние Олимпийские игры в Токио должны были состояться с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год и теперь пройдут в период с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом название Игр «Токио-2020» сохранено.

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