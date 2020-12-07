МОК будет напрямую помогать белорусским олимпийцам, Лукашенко запрещено участвовать в ОИ

В результате расследования ситуации в Республике Беларусь МОК пришёл к выводу, что нынешнее руководство НОК Беларуси не защитило должным образом белорусских спортсменов от политической дискриминации. Это противоречит основополагающим принципам Олимпийской хартии и бьёт по репутации олимпийского движения, сообщает пресс-служба МОК.
МОК временно запретил всем членам исполкома НОК Беларуси участие во всех турнирах МОК, включая Олимпиаду. Это относится к президенту НОК Александру Лукашенко, вице-президенту Виктору Лукашенко, члену исполкома Дмитрию Баскову и представителю спортсменов Татьяне Дроздовской.
Кроме того, МОК решил приостановить все финансовые выплаты НОК Беларуси, за исключением выплат, связанных с подготовкой белорусских спортсменов к Олимпийским играм в Токио и Пекине и участием в них. Все олимпийские стипендии теперь будут выплачиваться непосредственно белорусским спортсменам, а не через НОК.
МОК обратился с просьбой ко всем соответствующим международным федерациям, обязав их обеспечить белорусским спортсменам участие в отборочных соревнованиях к Олимпийским играм без какой-либо политической дискриминации.
МОК приостановил обсуждения с НОК Беларуси относительно проведения будущих соревнований и попросил всех участников олимпийского движения соблюдать принятые меры в интересах защиты прав белорусских спортсменов и репутации олимпийского движения.
МОК будет продолжать следить за развитием ситуации, чтобы предпринять дальнейшие действия или отменить любую из этих временных мер.
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