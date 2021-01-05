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Итальянские спортсмены могут лишиться флага и гимна на Олимпийских играх в Токио

Итальянские спортсмены могут лишиться флага и гимна на Олимпийских играх в Токио
Олимпиада 2020 0
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Итальянские спортсмены могут лишиться флага и гимна и отправиться на Олимпийские игры в Токио в нейтральном статусе, сообщает iDNES.cz со ссылкой на эфир Rai с главой Олимпийского комитета Италии Джованни Малаго.

По данным источника, Международный олимпийский комитет (МОК) недоволен созданием в Италии нового государственного органа, который, по его мнению, может вмешиваться в дела Олимпийского комитета Италии. Напомним, государственное вмешательство в работу национальных комитетов запрещено. Сообщается, что президент МОК Томас Бах несколько раз встречался с министром спорта Италии, но это не привело к какому-либо результату.

Напомним, 17 декабря CAS принял решение отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях под государственным флагом до 16 декабря 2022 года. Под запрет подпадут Олимпиада и чемпионаты мира.

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