Организаторы Олимпиады-2020 сократили число участников церемоний открытия и закрытия Игр

Организаторы летней Олимпиады в Токио в связи с пандемией коронавируса решили сократить число участников церемоний открытия и закрытия Игр на несколько тысяч человек, сообщает AFP.
Ожидается, что на Олимпиаде в Токио выступят более 11 тысяч спортсменов. При этом участие в церемонии открытия Игр примут около шести тысяч человек.
«В целях обеспечения безопасности спортсменов, мы уверены, что стоит пересмотреть количество участников церемоний открытия и закрытия Олимпиады, а также то, каким способом они попадут на арену», — говорится в заявлении оргкомитета.
Также организаторы попросили сократить пребывание спортсменов в олимпийской деревне. Атлеты могут приехать туда не ранее, чем за пять дней до начала соревнований, и покинуть деревню максимум через два дня после их окончания.
Игры в Токио должны были пройти в 2020 году, но из-за эпидемиологической ситуации были перенесены на 2021 год. Олимпиада состоится с 23 июля по 8 августа.
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