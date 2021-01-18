Организаторы Олимпиады-2020 сократили число участников церемоний открытия и закрытия Игр

Организаторы летней Олимпиады в Токио в связи с пандемией коронавируса решили сократить число участников церемоний открытия и закрытия Игр на несколько тысяч человек, сообщает AFP.

Ожидается, что на Олимпиаде в Токио выступят более 11 тысяч спортсменов. При этом участие в церемонии открытия Игр примут около шести тысяч человек.

«В целях обеспечения безопасности спортсменов, мы уверены, что стоит пересмотреть количество участников церемоний открытия и закрытия Олимпиады, а также то, каким способом они попадут на арену», — говорится в заявлении оргкомитета.

Также организаторы попросили сократить пребывание спортсменов в олимпийской деревне. Атлеты могут приехать туда не ранее, чем за пять дней до начала соревнований, и покинуть деревню максимум через два дня после их окончания.

Игры в Токио должны были пройти в 2020 году, но из-за эпидемиологической ситуации были перенесены на 2021 год. Олимпиада состоится с 23 июля по 8 августа.