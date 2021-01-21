«У нас нет плана «Б». Президент МОК исключил возможность отмены Олимпиады в Токио
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах исключил возможность отмены Олимпийских игр, которые должны пройти этим летом в Токио (Япония).
«На данный момент у нас нет причин полагать, что Олимпийские игры в Токио не состоятся в назначенные сроки. Поэтому нас нет плана «Б», и мы полностью привержены тому, чтобы сделать эти игры безопасными и успешными.
Прежде всего позвольте уточнить, что нельзя сравнивать март 2021 года с мартом 2020 года, потому что есть такой большой прогресс в науке, медицине, вакцинации и проведении тестов. Всё это было недоступно в марте прошлого года. Никто ещё не знал, как на самом деле бороться с пандемией, но теперь мы знаем гораздо больше», — приводит слова Баха Kyodo.
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