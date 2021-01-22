В правительстве Японии отреагировали на информацию о возможной отмене ОИ в Токио

Заместитель генерального секретаря правительства Японии Манабу Сакаи опроверг информацию, что японское правительство якобы приняло негласное решение об отмене Олимпийских игр в Токио.

Ранее сообщалось, что правительство Японии в частном порядке пришло к выводу, что Олимпийские игры в Токио должны быть отменены из-за ситуации с коронавирусом и что теперь основное внимание уделяется обеспечению проведения Игр в городе в следующем доступном 2032 году.

«Я хочу категорически опровергнуть это, так как это не соответствует действительности», — приводит слова чиновника «Р-Спорт».

Напомним, изначально летние Олимпийские игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год и теперь должны пройти в период с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом название Игр «Токио-2020» сохранено.