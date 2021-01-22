Томас Бах: у нас нет плана «Б», потому что уверены в проведении Олимпийских игр в Токио

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах выразил уверенность в том, что Олимпийские игры состоятся летом 2021 года в Токио. Бах подчеркнул, что организация не рассматривает других сценариев, несмотря на слухи о возможной отмене Игр. Так, ранее СМИ сообщали, что власти Японии хотят отказаться от проведения соревнований из-за пандемии коронавируса.
«В настоящее время у нас нет никаких оснований полагать, что Олимпийские игры не начнутся 23 июля. Поэтому у нас нет плана «Б», мы полностью уверены в проведении Игр. Сделаем их безопасными и успешными.
Будет использован гибкий подход по отношению к допуску зрителей. Конечно, это может не понравиться, но жертвы необходимы. Поэтому мы всегда говорим, что безопасность важнее всего», — цитирует Баха Kyodo.
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