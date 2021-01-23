Всех спортсменов, которые примут участие в ОИ в Токио, могут вакцинировать от COVID-19

Издание Telegraph на своей странице в «Твиттере» сообщило, что Международный олимпийский комитет (МОК) совместно со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) прорабатывают возможность вакцинировать от коронавируса всех спортсменов, которые примут участие в Олимпийских играх в Токио. Эта мера разрабатывается для того, чтобы Олимпиада состоялась в запланированные сроки.



Напомним, Олимпийские игры в Токио должны были пройти летом 2020 года, но из-за пандемии коронавируса были отложены на год. Праздник спорта должен состояться в Токио с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Сообщалось, что правительство Японии изучает возможность проведения Олимпийских и Паралимпийских игр с сокращённым числом зрителей или вовсе без них.