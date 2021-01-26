В Италии приняли указ, который позволит атлетам выступить на ОИ под национальным флагом

Правительство Италии приняло указ, предоставляющий Олимпийскому комитету страны большую автономию, информирует Inside The Games. Сообщается, что эта мера позволит итальянским спортсменам выступить на Олимпиаде в Токио (Япония) под собственным флагом и гимном.
В издании отметили, что президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах позитивно отреагировал на развитие событий.
Напомним, ранее МОК выразил обеспокоенность созданием в Италии нового государственного органа, который, по его мнению, может вмешиваться в дела Олимпийского комитета Италии. Государственное вмешательство в работу национальных комитетов запрещено.
17 декабря CAS принял решение отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях под государственным флагом до 16 декабря 2022 года. Под запрет подпадут Олимпиада и чемпионаты мира.
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