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В Италии приняли указ, который позволит атлетам выступить на ОИ под национальным флагом

В Италии приняли указ, который позволит атлетам выступить на ОИ под национальным флагом
Олимпиада 2020 0
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Правительство Италии приняло указ, предоставляющий Олимпийскому комитету страны большую автономию, информирует Inside The Games. Сообщается, что эта мера позволит итальянским спортсменам выступить на Олимпиаде в Токио (Япония) под собственным флагом и гимном.

В издании отметили, что президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах позитивно отреагировал на развитие событий.

Напомним, ранее МОК выразил обеспокоенность созданием в Италии нового государственного органа, который, по его мнению, может вмешиваться в дела Олимпийского комитета Италии. Государственное вмешательство в работу национальных комитетов запрещено.

17 декабря CAS принял решение отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях под государственным флагом до 16 декабря 2022 года. Под запрет подпадут Олимпиада и чемпионаты мира.

Всех спортсменов, которые примут участие в ОИ в Токио, могут вакцинировать от COVID-19
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