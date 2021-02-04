Глава оргкомитета Олимпиады в Токио извинился за сексистские высказывания

Глава организационного комитета Олимпиады в Токио, бывший премьер-министр Японии Ёсиро Мори извинился за сексистские высказывания.

Мори заявил, что увеличение числа женщин в спортивных комитетах и федерациях приводит к тому, что заседания проходят гораздо дольше, поскольку женщины подолгу выступают и каждая из них считает необходимым что-то сказать.

«Выражение, которое я использовал, противоречило духу Олимпийских и Паралимпийских игр. Это было неуместно. Хотел бы взять свои слова обратно и принести извинения всем, кого обидел.



Не собираюсь уходить в отставку. Я усердно работал и отдал много сил за последние семь лет, и не чувствую, что мне нужно уйти», — приводит слова Мори Kyodo.

В Международном олимпийском комитете (МОК) сообщили, что считают вопрос закрытым.