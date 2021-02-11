Более 500 волонтёров отказались от участия в ОИ из-за сексистских слов главы оргкомитета

Более 500 волонтёров и три факелоносца эстафеты олимпийского огня отказались от дальнейшего участия в мероприятиях из-за скандала с высказываниями главы оргкомитета Олимпиады в Токио, бывшего премьер-министра Японии Ёсиро Мори. Об этом сообщает телеканал NHK.

Напомним, ранее Мори заявил, что увеличение числа женщин в спортивных комитетах и федерациях приводит к тому, что заседания проходят гораздо дольше, поскольку женщины подолгу выступают и каждая из них считает необходимым что-то сказать. Чиновник привёл в пример Японскую федерацию регби, которую он возглавлял на протяжении долгого времени. По его словам, заседания федерации стали идти в два раза дольше именно из-за возросшего числа женщин в её составе. После этого в социальных сетях поднялась волна негодования и были высказаны призывы к Мори уйти в отставку из-за сексистских высказываний.