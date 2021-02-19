На Олимпиадах в Токио и Пекине российские спортсмены будут выступать как команда ROC

Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение о форме, флаге и названии, под которым будут выступать российские спортсмены на Олимпийских играх в Токио и Пекине. Обе Олимпиады пройдут во время действия санкций Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в отношении России, в связи с чем использование российского гимна и флага запрещено.

Российские спортсмены будут представлять Олимпийский комитет России, но использовать в качестве названия команды могут только англоязычную аббревиатуру «ROC», а не её расшифровку.

На флаге будет эмблема ОКР – без надписи «Олимпийский комитет России», но с сохранением цветов флага.

Музыка, которая будет играть вместо гимна России в честь побед российских спортсменов, будет утверждена исполкомом МОК в соответствии с правилами Олимпийской хартии.

На экипировке спортсменов российские флаги должны быть заменены эмблемой ROC. Слова «Олимпийский комитет России» заменены аббревиатурой ROC. Если последнее невозможно, то не менее заметно должны быть нанесены слова «Нейтральный атлет». Также аббревиатура ROC должна присутствовать на всём снаряжении.