ОКР согласовал с МОК доработанный дизайн формы российских олимпийцев на Игры в Токио

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал опубликованный сегодня МОК документ с предписаниями по использованию символики, музыкального сопровождения и других атрибутов идентификации российских спортсменов на Олимпийских играх и чемпионатах мира. Поздняков подчеркнул, что предложенный МОК регламент согласован со всеми заинтересованными сторонами.

«По сути, определён регламент. Важно, что он согласован и поддерживается всеми ключевыми организациями—участниками мирового спортивного движения, в том числе Международным паралимпийским комитетом, Ассоциациями федераций по летним и зимним олимпийским и неолимпийским видам спорта, а также Комитетом по соответствию ВАДА, который подтвердил, что соблюдение изложенных принципов будет являться гарантией неприменения так называемой процедуры несоответствия по отношению к подписантам Всемирного антидопингового кодекса.

По итогам решений CAS возник некоторый период неопределённости в части их имплементации на практике. В отдельных случаях, как, например, в биатлоне, международные федерации стали предъявлять явно чрезмерные и необоснованные требования к российским делегациям. Это вызывало серьёзную обеспокоенность. Теперь все стороны могут опираться на обнародованный сегодня МОК документ», — приводит слова Позднякова пресс-служба ОКР.

Глава ОКР уточнил некоторые детали составленного МОК документа.

«Что важно отметить. В Токио и Пекин наши спортсмены поедут под флагом Олимпийского комитета России и будут выступать как команда ОКР. Здесь появилась определённость.

Как и в вопросе с экипировкой. Мы согласовали с МОК доработанный дизайн формы наших спортсменов и официальных лиц в Токио. Думаю, что в скором времени наш официальный экипировщик, компания ZASPORT, представит её общественности.

Музыкальное сопровождение для использования на Играх ещё должен утвердить МОК. Мы направили предложенную Комиссией спортсменов ОКР композицию «Катюша», ждём решения. Важно, что после утверждения композиции её возможно будет использовать и на всех чемпионатах мира», — сказал Поздняков.