Немецкий журналист — о допуске россиян на ОИ: российские чиновники тихонько смеются

Немецкий журналист Хайо Зеппельт, получивший известность благодаря фильмам о допинге в российском спорте, возмутился решением Международного олимпийского комитата (МОК) допустить Россию к участию в Олимпиаде 2021 года в Токио (Япония) и зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).



«Абсурд. МОК уничтожает и без того мягкое решение CAS. Российские чиновники и политики просто смеются над ними. Это послание — можно жульничать по максимуму, и за это почти ничего не будет», — написал Зеппельт на своей официальной странице в «Твиттере».



Напомним, российские спортсмены будут представлять Олимпийский комитет России, но использовать в качестве названия команды могут только англоязычную аббревиатуру «ROC», а не её расшифровку.



На флаге будет эмблема ОКР – без надписи «Олимпийский комитет России», но с сохранением цветов флага.



Музыка, которая будет играть вместо гимна России в честь побед российских спортсменов, будет утверждена исполкомом МОК в соответствии с правилами Олимпийской хартии.

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