Журова: раз российских болельщиков не будет в Японии, значит, гимн исполнят тренеры

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала новость, согласно которой Олимпийские игры в Токио (Япония) могут пройти без иностранных болельщиков в связи с опасностью распространения COVID-19.
«Если стоит вопрос — не проводить вообще или без зрителей, то понятно, что лучше без зрителей, но проводить. Из зол давайте выбирать меньшее. Японцы из соображений безопасности не хотят видеть такое количества людей. И для них есть большой риск распространения ковида.
Конечно, нужно проводить. Нельзя ещё куда-то переносить Олимпиаду или совмещать с зимней. Это неприемлемо. Давно уже напрашивалось такое решение, рисковать жизнью своих граждан ради Олимпиады неправильно.
Повлияет ли это на наших спортсменов? Болельщиков не будет у всех, кроме японцев. Японцы, можно сказать, в привилегированном положении будут находиться, давайте это признаем. У нас была надежда, что наши болельщики хотя бы гимн споют на трибунах. Ну, ничего, значит, тренеры исполнят.
А на наших спортсменов это не сильно повлияет. Вот на американцев – да, для них это очень важно, у них целая культура боления. В США есть специальная программа для болельщиков, когда им оплачивают въезд на Олимпийские игры. А у нас, думаю, не каждый захочет воспользоваться такой возможностью. Вот если бы у меня спросили, хотела бы я, чтобы моя семья поехала на Олимпиаду, я бы сказала «нет». У нас в России это необязательно, только если на футбол. И поэтому наши спортсмены немного потеряют от этого решения», — приводит слова Журовой Sport24.
- 9 марта 2021
-
21:47
-
15:56
- 8 марта 2021
-
21:26
- 24 февраля 2021
-
22:29
- 21 февраля 2021
-
22:20
-
17:34
-
00:27
- 20 февраля 2021
-
22:22
-
11:40
- 19 февраля 2021
-
23:44
-
17:59
-
17:32
- 18 февраля 2021
-
17:24
- 15 февраля 2021
-
18:31
- 12 февраля 2021
-
10:01
- 11 февраля 2021
-
10:06
-
09:16
- 10 февраля 2021
-
21:44
- 5 февраля 2021
-
17:18
- 4 февраля 2021
-
20:27
-
10:09
- 3 февраля 2021
-
14:00
- 1 февраля 2021
-
17:48
- 27 января 2021
-
18:17
- 26 января 2021
-
18:03
- 23 января 2021
-
10:28
- 22 января 2021
-
21:04
-
15:22
-
15:01
-
13:55
-
09:10
-
04:06
- 21 января 2021
-
19:12
- 19 января 2021
-
18:08
- 18 января 2021
-
19:50