Журова: раз российских болельщиков не будет в Японии, значит, гимн исполнят тренеры

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала новость, согласно которой Олимпийские игры в Токио (Япония) могут пройти без иностранных болельщиков в связи с опасностью распространения COVID-19.



«Если стоит вопрос — не проводить вообще или без зрителей, то понятно, что лучше без зрителей, но проводить. Из зол давайте выбирать меньшее. Японцы из соображений безопасности не хотят видеть такое количества людей. И для них есть большой риск распространения ковида.

Конечно, нужно проводить. Нельзя ещё куда-то переносить Олимпиаду или совмещать с зимней. Это неприемлемо. Давно уже напрашивалось такое решение, рисковать жизнью своих граждан ради Олимпиады неправильно.

Повлияет ли это на наших спортсменов? Болельщиков не будет у всех, кроме японцев. Японцы, можно сказать, в привилегированном положении будут находиться, давайте это признаем. У нас была надежда, что наши болельщики хотя бы гимн споют на трибунах. Ну, ничего, значит, тренеры исполнят.

А на наших спортсменов это не сильно повлияет. Вот на американцев – да, для них это очень важно, у них целая культура боления. В США есть специальная программа для болельщиков, когда им оплачивают въезд на Олимпийские игры. А у нас, думаю, не каждый захочет воспользоваться такой возможностью. Вот если бы у меня спросили, хотела бы я, чтобы моя семья поехала на Олимпиаду, я бы сказала «нет». У нас в России это необязательно, только если на футбол. И поэтому наши спортсмены немного потеряют от этого решения», — приводит слова Журовой Sport24.