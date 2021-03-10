Юлия Ефимова прокомментировала запрет на секс на Олимпиаде в Токио

Трёхкратный призёр летних Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы российская пловчиха Юлия Ефимова прокомментировала ограничения, которые будут введены на предстоящих Играх в Токио.

Спортсменку спросили: «На Играх будет масса коронавирусных ограничений: запрет на посещение других соревнований, вылазки в туристические места и даже секс. Пугает?»

«Неприятно, что не получится никуда выйти, но лучше уж провести Олимпиаду так, чем никак. Подождите, вы сказали про запрет на секс? Ха-ха, мне не до этого на соревнованиях (смеётся). И многим спортсменам тоже. Обидно, конечно, что не получится посещать другие соревнования. В 2016 году после своих выступлений мы ходили и до конца Олимпийских игр болели за наших ребят. Сейчас, скорее всего, придётся просто уезжать и смотреть по телевизору», — цитирует Ефимову Sport24.