Полина Михайлова выиграла прямую путёвку на Олимпийские игры в Токио
Представительница России Полина Михайлова выиграла прямую путёвку на Олимпийские игры 2021 года. В финале группы 3 на мировом личном олимпийском отборочном турнире в Дохе она обыграла представительницу Тайланда Сутасини Саветтабут со счётом 4:2.
Полина Михайлова – четырёхкратный бронзовый призёр чемпионата Европы, двукратная чемпионка России. В 2016 году уроженка Санкт-Петербурга также выиграла путёвку на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро на европейском олимпийском отборе, однако на ОИ выступила неудачно: проиграла первую же встречу белоруске Виктории Павлович и выбыла из соревнований.
Олимпийский отборочный турнир в Дохе (Катар) продлится до 17 марта.
Олимпийские игры 2021 года в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.
Российские саблисты отобрались на Олимпийские игры в Токио
Рекомендуем вам
- 16 марта 2021
-
11:20
-
00:34
- 15 марта 2021
-
11:05
- 13 марта 2021
-
13:20
-
10:47
- 12 марта 2021
-
23:29
-
17:26
- 10 марта 2021
-
18:23
-
15:33
- 9 марта 2021
-
23:21
-
21:47
-
15:56
- 8 марта 2021
-
21:26
- 24 февраля 2021
-
22:29
- 21 февраля 2021
-
22:20
-
17:34
-
00:27
- 20 февраля 2021
-
22:22
-
11:40
- 19 февраля 2021
-
23:44
-
17:59
-
17:32
- 18 февраля 2021
-
17:24
- 15 февраля 2021
-
18:31
- 12 февраля 2021
-
10:01
- 11 февраля 2021
-
10:06
-
09:16
- 10 февраля 2021
-
21:44
- 5 февраля 2021
-
17:18
- 4 февраля 2021
-
20:27
-
10:09
- 3 февраля 2021
-
14:00
- 1 февраля 2021
-
17:48
- 27 января 2021
-
18:17
- 26 января 2021
-
18:03
Партнерский контент
Рекомендуем вам