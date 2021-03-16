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Полина Михайлова выиграла прямую путёвку на Олимпийские игры в Токио

Полина Михайлова выиграла прямую путёвку на Олимпийские игры в Токио
Олимпиада 2020 / Настольный теннис 0

Представительница России Полина Михайлова выиграла прямую путёвку на Олимпийские игры 2021 года. В финале группы 3 на мировом личном олимпийском отборочном турнире в Дохе она обыграла представительницу Тайланда Сутасини Саветтабут со счётом 4:2.

Полина Михайлова – четырёхкратный бронзовый призёр чемпионата Европы, двукратная чемпионка России. В 2016 году уроженка Санкт-Петербурга также выиграла путёвку на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро на европейском олимпийском отборе, однако на ОИ выступила неудачно: проиграла первую же встречу белоруске Виктории Павлович и выбыла из соревнований.

Олимпийский отборочный турнир в Дохе (Катар) продлится до 17 марта.

Олимпийские игры 2021 года в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.

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