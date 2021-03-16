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Олег Матыцин предложил новый вариант песни для награждения российских спортсменов

Олег Матыцин предложил новый вариант песни для награждения российских спортсменов
Олимпиада 2020 0
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Министр спорта России Олег Матыцин предложил песню «Герои спорта» для музыки под награждение российских спортсменов на Олимпийских играх.

«У нас есть прекрасная песня «Мы верим твёрдо в героев спорта», её тоже знают на всех континентах. Она отражает суть спорта, она является нашим спортивным гимном», — цитирует Матыцина «РИА Новости».

Напомним, из-за санкций в отношении российского спорта на двух ближайших Олимпиадах – в Токио и Пекине – запрещено включать на награждении гимн России, равно как и использовать флаг страны. Согласно решению Спортивного арбитражного суда, россияне не смогут выступать на крупных международных соревнованиях под флагом России и использовать гимн до 16 декабря 2022 года.

Ранее CAS отклонил предложение Олимпийского комитета России включать на награждениях «Катюшу».

МОК ещё не решил, какая композиция будет звучать вместо гимна России на Олимпиаде
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