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Кирилл Скачков стал вторым россиянином, отобравшимся на Олимпийские игры

Кирилл Скачков стал вторым россиянином, отобравшимся на Олимпийские игры
Олимпиада 2020 / Настольный теннис 0

Игрок мужской сборной России Кирилл Скачков завоевал лицензию на Олимпиаду-2020 в Токио.

В финале второго отборочного этапа, проходившего в Катаре, россиянин переиграл сильнейшего теннисиста Великобритании Лиэма Питчфорда, позволив взять ему лишь один сет. Ранее Питчфорду уступил другой россиянин, Владимир Сидоренко – 1:4.

Скачков выиграл последнюю, четвёртую из разыгрывавшихся лицензий на этом турнире. Два дня назад первую для России лицензию выиграла Полина Михайлова. Таким образом, у России уже две олимпийские лицензии – половина национальной квоты в личных соревнованиях. Для россиян последним отборочным турниром в Токио будет европейский олимпийский отбор, который пройдет в Лиссабоне в апреле, сообщает Федерация настольного тенниса России.

Мировой личный олимпийский отборочный турнир. Катар, Доха. 14-16 марта 2021
2-й этап. Мужчины. Финал

Кирилл Скачков (Россия) – Лиэм Питчфорд (Великобритания) – 4:1 (11:7, 7:11, 11:8, 14:12, 11:7)

Полина Михайлова выиграла прямую путёвку на Олимпийские игры в Токио
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