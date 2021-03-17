Кирилл Скачков стал вторым россиянином, отобравшимся на Олимпийские игры

Игрок мужской сборной России Кирилл Скачков завоевал лицензию на Олимпиаду-2020 в Токио.



В финале второго отборочного этапа, проходившего в Катаре, россиянин переиграл сильнейшего теннисиста Великобритании Лиэма Питчфорда, позволив взять ему лишь один сет. Ранее Питчфорду уступил другой россиянин, Владимир Сидоренко – 1:4.



Скачков выиграл последнюю, четвёртую из разыгрывавшихся лицензий на этом турнире. Два дня назад первую для России лицензию выиграла Полина Михайлова. Таким образом, у России уже две олимпийские лицензии – половина национальной квоты в личных соревнованиях. Для россиян последним отборочным турниром в Токио будет европейский олимпийский отбор, который пройдет в Лиссабоне в апреле, сообщает Федерация настольного тенниса России.



Мировой личный олимпийский отборочный турнир. Катар, Доха. 14-16 марта 2021

2-й этап. Мужчины. Финал



Кирилл Скачков (Россия) – Лиэм Питчфорд (Великобритания) – 4:1 (11:7, 7:11, 11:8, 14:12, 11:7)

Полина Михайлова выиграла прямую путёвку на Олимпийские игры в Токио