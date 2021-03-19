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ФМБА: пока провакцинированы 18 спортсменов перед ОИ. Нас это не устраивает

ФМБА: пока провакцинированы 18 спортсменов перед ОИ. Нас это не устраивает
Олимпиада 2020 0

Заместитель руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Юлия Мирошникова выразила обеспокоенность, что российскике спортсмены, претендующие на участие на летних Олимпийских играх в Токио, могут не успеть привиться вакциной от коронавируса.

«На данный момент провакцинированы 18 спортсменов, на следующей неделе заявлены ещё 60 человек. Что не может нас устраивать.

Просьба руководителей федераций обратить на это особое внимание. У нас остался месяц, чтобы успеть провакцинироваться. Отношение Международного олимпийского комитета к этому мы все знаем», — передаёт слова Мирошниковой корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

Летняя Олимпиада в Токио пройдёт с 23 июля по 8 августа.

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