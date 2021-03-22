Организаторы могут пригласить на Игры в Токио 500 иностранных волонтёров

Япония может разрешить въезд примерно 500 иностранным волонтёрам, обладающим специальными навыками для помощи в организации Олимпийским и Паралимпийским игр в Токио, сообщает Inside the Games. В основном это будут волонтёры, владеющие многими иностранными языками, которые сложно изучать жителям Японии. От приглашения других волонтёров из-за границы организаторы Игр решили отказаться.

Для безопасности проведения Игр в японской столице в условиях пандемии организаторы были вынуждены ввести многочисленные ограничения. Были даже созданы памятки для спортсменов, официальных лиц и средств массовой информации. В них изложены ограничения и меры, которые каждый должен соблюдать на Играх. Пребывание спортсменов в олимпийской деревне будет ограничено по времени. Зрители из-за границы не смогут посетить Игры, так как крайне маловероятно, что им разрешат въезд в Японию из-за пандемии коронавируса. Это также касается семей и друзей спортсменов.

Олимпийские игры должны пройти с 23 июля по 8 августа 2021 года. Паралимпийские игры пройдут с 24 августа по 5 сентября.