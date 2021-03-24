Завтра в Японии стартует эстафета олимпийского огня

25 марта в Японии стартует эстафета олимпийского огня в преддверии летних Олимпийских игр в Токио.



Огонь Игр был зажжён в Олимпии (Греция) ещё 12 марта 2020 года, а после был доставлен в Японию, и год находился в стране.



Эстафета стартует в Национальном тренировочном центре в Фукусиме в 3:00 мск, и в первые дни пройдёт в том числе через приморские города и деревни, пострадавшие после цунами и катастрофы на атомной станции в 2011 году. Факел с огнём побывает во всех 47 префектурах Японии.



Эстафета продлится 121 день. В Токио огонь прибудет 9 июля. Олимпиада стартует 23 июля. Трансляцию эстафеты можно будет смотреть на сайте токийской Олимпиады.



Во время эстафеты вдоль её маршрута смогут находиться зрители, но в масках и соблюдая необходимую дистанцию. Ранее организаторы рассказали, что если зрители не будут соблюдать эти меры безопасности, то некоторые этапы могут быть отменены.

Организаторы Олимпиады рассказали, из-за чего могут отменить эстафету олимпийского огня