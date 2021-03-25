Эстафета олимпийского огня стартовала в Японии

Эстафета олимпийского огня стартовала в префектуре Фукусима на северо-востоке Японии.



Игроки женской сборной Японии по футболу, ставшие победителями чемпионата мира в Германии в 2011 году, были выбраны первыми факелоносцами. Место начала эстафеты и первые участники являются символом восстановления страны восходящего солнца после разрушительного цунами 2011 года и аварии на АЭС «Фукусима-1».



Эстафета олимпийского огня пройдёт в течение 121 дня по всем 47 префектурам Японии до Токио, где 23 июля должно состояться открытие Олимпийских игр.

Присутствие журналистов ограничено в связи с пандемией коронавируса, однако Оргкомитет ведёт трансляцию на YouTube.

24 марта 2020 года Международный олимпийский комитет объявил о переносе летних Олимпийских игр на 2021 год в связи с пандемией COVID-19. Несмотря на это, Игры сохранят приставку «2020» в маркетинговых целях.