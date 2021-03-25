Факел олимпийского огня погас в первый день эстафеты
Пламя в факеле олимпийского огня Игр-2020 погасло во время одного из этапов первого дня эстафеты.
Церемония старта эстафеты олимпийского огня началась в четверг в префектуре Фукусима на северо-востоке Японии. Во время одного из этапов факел погас из-за порыва ветра. Как и в других подобных случаях на прошлых эстафетах олимпийского огня, пламя было восстановлено от резервной лампады, которая также была зажжена в Греции более года назад, сообщает AP.
Организаторы уточнили, что причиной инцидента послужила неисправная горелка.
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии коронавируса соревнования перенесли на год: они пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом название Игр «Токио-2020» сохранено.
Эстафета олимпийского огня стартовала в Японии
Рекомендуем вам
- 25 марта 2021
-
14:21
-
12:44
-
11:18
- 24 марта 2021
-
21:39
- 23 марта 2021
-
22:53
-
18:05
-
13:16
-
12:12
- 22 марта 2021
-
17:40
- 21 марта 2021
-
00:37
-
00:16
- 20 марта 2021
-
23:53
-
14:03
-
11:06
- 19 марта 2021
-
23:32
-
17:58
-
14:53
-
13:28
- 18 марта 2021
-
18:07
-
17:42
- 17 марта 2021
-
21:41
-
19:32
-
15:46
- 16 марта 2021
-
21:08
-
17:12
-
11:20
-
00:34
- 15 марта 2021
-
11:05
- 13 марта 2021
-
13:20
-
10:47
- 12 марта 2021
-
23:29
-
17:26
- 10 марта 2021
-
18:23
-
15:33
- 9 марта 2021
-
23:21
Партнерский контент
Рекомендуем вам