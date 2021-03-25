Факел олимпийского огня погас в первый день эстафеты

Пламя в факеле олимпийского огня Игр-2020 погасло во время одного из этапов первого дня эстафеты.

Церемония старта эстафеты олимпийского огня началась в четверг в префектуре Фукусима на северо-востоке Японии. Во время одного из этапов факел погас из-за порыва ветра. Как и в других подобных случаях на прошлых эстафетах олимпийского огня, пламя было восстановлено от резервной лампады, которая также была зажжена в Греции более года назад, сообщает AP.

Организаторы уточнили, что причиной инцидента послужила неисправная горелка.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии коронавируса соревнования перенесли на год: они пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом название Игр «Токио-2020» сохранено.