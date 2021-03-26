Факел олимпийского огня снова погас во второй день эстафеты в Японии

Во второй день эстафеты олимпийского огня факел вновь погас. На этот раз огонь не удалось передать с факела на факел, сообщает телеканал NHK.

Однако бежавший эстафету участник не заметил этого и почти всю дистанцию пробежал с негорящим факелом. Персонал сопровождения заметил, что факел не горит, лишь незадолго до приближения факелоносца к следующему пункту передачи огня.

Пробег был остановлен с целью повторного зажжения факела. Но из-за сильного ветра сделать это сразу не получилось.

В данный момент эстафета проходит по посёлку Иитатэ, который пострадал после аварии на АЭС «Фукусима-1» в 2011 году.

Эстафета олимпийского огня пройдёт в течение 121 дня по всем 47 префектурам Японии в 859 населенных пунктах. В июле огонь будет доставлен в Токио, где 23 июля должно состояться открытие Олимпийских игр.