ПКР утвердил музыку Чайковского в качестве замены гимна России на Паралимпиаде

Паралимпийский комитет России (ПКР) утвердил фрагмент из Первого концерта Петра Чайковского для фортепиано с оркестром в качестве альтернативы гимну России на Паралимпиаде.



«Сегодня членами исполкома была утверждена композиция, которая станет альтернативой государственного гимна для российских спортсменов на летних и зимних Паралимпийских играх и чемпионатах мира. В ближайшее время мы направим данную музыкальную композицию в Международный паралимпийский комитет на согласование», — цитирует временно исполняющего обязанности президента ПКР Павла Рожкова ТАСС.



Государственный гимн России не может звучать на Олимпийских и Паралимпийских играх из-за санкций Всемирного антидопингового агентства. Напомним, предложенная комиссией спортсменов Олимпийского комитета России в качестве замены песня «Катюша» была отклонена Спортивным арбитражным судом.

«С головой у них как?» Тарасова — о возможном запрете замены гимна РФ музыкой Чайковского