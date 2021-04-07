Эстафета олимпийского огня в Осаке отменена из-за коронавируса

Проведение эстафеты олимпийского огня в японской Осаке отменено из-за резкого роста числа случаев заражения коронавирусом, заявил губернатор префектуры Хирофуми Ёсимура.
«Сегодня мы попросили людей во всей Осаке воздержаться от участия в ненужных, несущественных прогулках и выходе из дома. Поэтому мы отменяем эстафету олимпийского огня, которая должна была проходить на улицах всей префектуры», — приводит Reuters слова Ёсимуры.
Эстафета олимпийского огня также включала в себя мероприятия в парках и других открытых пространствах и должна была пройти в Осаке 13-14 апреля.
В Осаке стремительно осложняется ситуация с коронавирусом. За сутки было выявлено 878 новых случаев заражения. Власти префектуры были вынуждены объявить об угрозе чрезмерной нагрузки на больницы.
Олимпиада в Токио была перенесена с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Игры должны пройти с 23 июля по 8 августа.
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