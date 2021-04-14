Плющенко поделился ожиданиями от выступления сборной России на Олимпиаде в Токио
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко поделился ожиданиями от выступления сборной России на Олимпийских играх в Токио (Япония).
«Гимн, герб и флаг у нас должен быть в сердце, душе и голове. Действительно, хочется стоять на высшей ступени, слышать наш гимн и видеть наш флаг. Но такое сейчас время, ничего. Поборемся, и наши спортсмены это преодолеют. Главное, что все знают, откуда наши спортсмены, для кого и за что они будут выступать. И это пройдёт. Я надеюсь, что спортсмены выйдут по-хорошему злыми и покажут хороший результат.
Я уже видел форму, я её ношу. Она комфортная, классная и стильная. Наши спортсмены всегда выделяются», — сказал Плющенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.
Плющенко — о сыне: как и любой ребёнок, Саша хочет поиграть, но у него есть график
Представлена форма сборной России на летние Олимпийские игры в Токио
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