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Матыцин и Поздняков прокомментировали форму сборной России на Игры в Токио

Матыцин и Поздняков прокомментировали форму сборной России на Игры в Токио
Олимпиада 2020 0
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Сегодня была представлена форма для российских спортсменов на Олимпийские игры в Токио.

Напомним, из-за санкций в отношении российского спорта атлеты не смогут выступить в форме с флагом и гербом — разрешена эмблема Олимпийского комитета России. Надпись Russia будет присутствовать только на специальной форме для болельщиков в России.

«Форма на болельщиках будет являться входным билетом на все фан-зоны, которые будут организованы в поддержку нашей команды во время Олимпийских игр», — сказал глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Также новую форму прокомментировал министр спорта России Олег Матыцин: «Очень символично, что презентация и показ Олимпийской коллекции прошёл в павильоне «Космос». Космос ассоциируется с победами нашей страны и стремлением быть первыми. Наша страна очень гордится всеми достижениями».

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Стать частью команды России и поддержать атлетов можно и на расстоянии в тысячи километров.
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