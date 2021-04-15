Украина начала вакцинацию от коронавируса спортсменов-участников Олимпиады

На Украине начали вакцинацию спортсменов, которые поедут на Олимпийские игры – 2020 в Токио.
Первыми прививки получили 14 спортсменов и тренеров Федерации стрельбы Украины. Им сделана прививка китайской вакциной CoronaVac. В частности, вакцинацию уже прошли олимпийский чемпион Пекина-2008 Александр Петров и серебряный призёр Игр в Рио-2016 Сергей Кулиш. Как сообщает Национальный олимпийский комитет Украины, для вакцинации спортсменов уже получено 1500 вакцин.
«В директивных документах МОК и в ходе консультаций с национальными олимпийскими комитетами стран-участниц было подчеркнуто, что вакцинация не будет обязательной для участия в Играх. Однако мы должны понимать, что это, в первую очередь — безопасность и уважение ко всем окружающим, чтобы защитить не только участников, но и сам японский народ», — приводит сайт НОК слова министра молодёжи и спорта Украины Вадима Гутцайта.
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