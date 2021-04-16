В МОК отреагировали на спорный дизайн формы россиян на Олимпийских играх

В Международном олимпийском комитете (МОК) заявили, что дизайн формы российской команды на Олимпиаду в Токио утверждён в соответствии с разработанными и опубликованными требованиями. Ранее журналист New York Times в Лондоне Тарик Панья выразил недовольство тем, что на представленной форме для российских спортсменов на Олимпийские игры – 2020 в Токио явно виден флаг России.
«Дизайн формы команды ROC (Russian Olympic Committee) на Олимпийские игры в Токио соответствует установленным и опубликованным положениям. Эти положения обеспечивают рамки для реализации международными федерациями на чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио-2020 и зимних Олимпийских и Паралимпийских играх в Пекине 2022 года. Они были распространены среди всех летних и зимних олимпийских международных федераций и отправлены в Международный паралимпийский комитет (IPC). Форма была утверждена на основании этого», — цитирует представителя пресс-службы МОК «Р-Спорт».
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