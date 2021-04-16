ОКР призвал кандидатов на поездку на ОИ в Токио вакцинироваться от коронавируса

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков призвал спортсменов, претендующие на участие в Олимпиаде в Токио, вакцинироваться от коронавируса.

«Мы активно призываем наших спортсменов и потенциальных кандидатов на поездку в Токио, пройти вакцинацию, чтобы обезопасить себя в месте проведения, чтобы не было случайностей, которые не позволили бы спортсменам нарушить ход подготовки. Что касается заездов, то есть чёткая схема: спортсмены будут заезжать за пять дней до начала соревнований. Так же они должны будут покинуть Олимпийскую деревню через два дня по окончании.

Задача построить правильную логистику достаточно непростая для всех нас. Мы активно работаем как с нашими спортивными федерациями, так и с организационным комитетом в Токио, чтобы создать максимально благоприятные условия для нашей делегации", — передаёт слова Позднякова корреспондент «Чемпионата» Егор Филин.